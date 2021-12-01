01 Декабря 2021
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Общество В России
пресс-конференция Владимир Путин (2013) | Фото: vesti.ru

Плюсы ковида: Кремль сам отберет журналистов на пресс-конференцию Путина

Президент РФ Владимир Путин проведет ежегодную "большую пресс-конференцию" 23 декабря.

Мероприятие состоится в очном формате в Манеже, а не в Центре международной торговли, как обычно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Из-за пандемии число журналистов будет ограничено до 500, а пространство увеличено. На мероприятие не будет свободной аккредитации.

"Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы будем приглашать региональные СМИ", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Все журналисты должны будут перед пресс-конференцией сдать три теста на коронавирус.

Традиционное общение Путина с журналистами обычно проходит в конце года. Напомним, в 2020 году пресс-конференция главы государства состоялась в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Она была совмещена с "прямой линией", во время которой обычно президент общается с россиянами и которая в прошлом году была отменена. Также в целях безопасности журналистов не стали собирать в одном месте в Москве, а устроили телемосты с корреспондентами в каждом федеральном округе.

Теги: пресс-конференция, владимир путин



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