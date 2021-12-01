01 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском будут судить водителя, насмерть сбившего пенсионерку и ее внучку

Виновник ДТП из Каменска-Уральского, насмерть сбивший пенсионерку и ее несовершеннолетнюю внучку, предстанет перед судом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, добавив, что уголовное дело уже направлено в Синарский районный суд города для рассмотрения по существу.

Напомним, что трагедия произошла 18 августа около 20.50. Водитель "Мазды СХ5" двигался по ул. Пушкина в г. Каменске-Уральском со стороны улицы 1-ая Синарская в направлении пр. Победы со скоростью не менее 85,9 км./ч. при разрешенной скорости 40 км./ч.. На этой скорости он сбил пенсионерку 1952 года рождения и ее несовершеннолетнюю внучку, 2013 года рождения, переходивших проезжую часть по перекрестку.

В результате наезда потерпевшим причинены множественные телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия. Позднее обвиняемый в полном объеме признал вину в совершении преступления.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Теги: Каменск-Уральский, ДТП, пенсионерка, внучка, смерть, суд



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