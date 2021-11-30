30 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
(2005) | Фото: pics.cry.ru

"Была одета, вещи в порядке, дверь закрыта изнутри". Причину и время смерти экс-главреда Е1 установит экспертиза

Органы следствия и правопорядка начали проверку по факту смерти бывшего главного редактора городского портала Е1 Наталии Поповой.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, у следователей, побывавших на месте обнаружения тела и присутствовавших при его осмотре, не возникло подозрений в криминальном характере смерти - телесных повреждений и других признаков нападения не обнаружено. Точную причину и время смерти установит судебная медицинская экспертиза. Проверка является доследственной.

Глава пресс-службы полицейского управления по региону Валерий Горелых добавил, что о пропаже журналистки в дежурную часть сообщил ее брат накануне около 22.00. Прибывшие на место сотрудники установили, что скончавшаяся хозяйка квартиры была в одежде, порядок вещей в квартире не нарушен, дверь в жилище была заперта изнутри на щеколду. Каких-либо записок не найдено. "Сыщики и следователи отрабатывают различные версии случившегося, в том числе, из-за возможных проблем со здоровьем", - отметил полковник Горелых.

Напомним, 42-летняя женщина перестала выходить на связь две недели назад. Попова была главным редактором E1.RU, а позднее — директором по развитию в Сети городских порталов. В конце октября она уволилась и улетела отдыхать. После возвращения, с 16 ноября она перестала выходить на связь. Сегодня, спустя две недели, стало известно о ее смерти.

До этого журналистка работала в 66.RU.

Теги: е1, наталия попова



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