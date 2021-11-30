Умерла экс-главред Е1. Последние две недели она не выходила на связь

Бывший главный редактор городского портала E1.RU Наталия Попова скончалась в Екатеринбурге. Как сообщает редакция портала, женщина перестала выходить на связь две недели назад.

Попова была главным редактором E1.RU, а позднее — директором по развитию в Сети городских порталов. В конце октября она уволилась и улетела отдыхать. После возвращения с 16 ноября она перестала выходить на связь. Сегодня, спустя две недели, стало известно о ее смерти.

До этого журналистка работала в 66.RU.