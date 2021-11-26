В Челябинске на двух женщин составили административные протоколы после акции против QR-кодов в ЗСО

В Челябинске на двух активисток, задержанных во время акции протеста в Законодательном собрании области, составили административные протоколы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала одна из женщин, их вчера выпустили из полиции после составления протокола по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Теперь женщинам грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Напомним, активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по законопроектам о QR-кодах. Однако охрана не пропустила их на заседание. В результате между жителями и охраной произошла потасовка. К протестующим выходили председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков и депутат ЗСО от "СР" Ольга Мухометьярова. После этого у жителей приняли обращения.

Добавим, что депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах.