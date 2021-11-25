Челябинские депутаты ЗСО поддержали законопроекты о QR-кодах

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали федеральные законопроекты о QR-кодах, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос рассматривался без обсуждения. Против проголосовали семь депутатов, трое воздержались.

Сегодня противники QR-кодов попытались прорваться в здание Законодательного собрания области. Активисты пришли в областной парламент, чтобы высказать свою позицию по данным законопроектам. Однако охрана не пропустила их на заседание. В результате между жителями и охраной произошла потасовка.

Напомним, 12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.