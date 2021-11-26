26 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
алтушкин, человек года (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Глава РМК Игорь Алтушкин признан "Человеком года" 

Накануне в Екатеринбурге прошла очередная церемония вручения ежегодной деловой премии «Человек года», организатором которой является журнал «Деловой квартал».

Процедура предполагает определение десяти лауреатов, которые, по мнению экспертов издания, достигли в течение года успеха в различных сегментах бизнеса. Главная номинация выходит за рамки отрасли и учитывает в том числе и вклад в развитие города Екатеринбурга.

В этом году экспертный совет выбрал «Человеком года» главу «Русской медной компании» и председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина.

алтушкин, человек года(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Статуэтку вручал главный редактор «Делового квартала» Сергей Дружинин. Он так пояснил выборы экспертного состава по определению "человека года: "Этот человек хорошо знаком всем, кто сейчас в зале. Его принято называть крупным предпринимателем, и это относится даже не к объемам бизнеса, а скорее к личности. Во всяком случае, я бы вкладывал такой смысл, — сказал он. — А еще таких, как он, принято называть визионерами. Они предвидят тенденции, опережают время, меняют отрасли и нашу жизнь в целом. Он патриот родного края и Екатеринбурга. И в его случае патриотизм — это не только слова".

Особо было отмечено, что при участии главы РМК в Екатеринбурге создан православный приют для детей-сирот, благотворительная столовая, объекты для спортсменов всех возрастов, музей оружия. При этом, как известно, Игорь Алтушкин много делает для реставрации исторических сооружений, но не отрицает и современных тенденций архитектуры. Штаб-квартира РМК стала первым в России зданием по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера.

человек года, премия, орлов, чернецкий(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Благотворительные фонды, которые патронирует Алтушкин, вносят огромный вклад в борьбу с пандемией коронавируса: десятки новых машин скорой помощи, производство и поставка средств индивидуальной защиты, адресная помощь больницам, поддержка малоимущих и множество других добрых проектов.

андреев, фонд святой екатерины(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним - в 2020 году премии «Человек года» были удостоены сразу три человека — Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Таким образом, эксперты, привлеченные изданием, отметили общий вклад учредителей Фонда святой Екатерины в поддержку системы здравоохранения Свердловской области.

Теги: игорь алтушкин, человек года, рмк, благотвторительный фонд, козицын, симановский



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