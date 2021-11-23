Екатеринбуржцев, штурмовавших ТЦ в знак протеста против QR-кодов, арестовали на 12 суток

Участников рейда по ТЦ Екатеринбурга "Народный контроль" Андрея Подкидышева и Леонида Привалова, арестовали на 12 суток. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, что 18 ноября активисты устроили протестную акцию против QR-кодов в ТЦ "Гранат" и ТЦ "Кит", за что на них составили протоколы по статье 19.3 КоАП "Неповиновение требованиям сотрудников полиции". Участники движения требовали пропустить их в торговые центры, ссылаясь на ст.21 Конституции. На данный момент оба находятся в спецприемнике в Первоуральске.

Вместе с Подкидышевым и Приваловым также были и другие участники рейда, однако на большинство из них были составлены протоколы только за нарушение масочного режима.

Напомним, что вчера активные граждане Екатеринбурга и других городов Свердловской области пришли к зданию региональной прокуратуры, после подачи коллективного обращения, оспаривающего законность введения QR-кодов на территории Среднего Урала. Эти же граждане, выступавшие в суде против ограничительной системы QR-кодов, собираются обжаловать решение Свердловского областного суда, который оставил без удовлетворения коллективный иск в минувшую пятницу.