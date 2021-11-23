23 Ноября 2021
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Автобус №57, общественный транспорт (2021) | Фото: Накануне.RU

Мэр Уфы поручил проводить выборочные проверки QR-кодов в городском транспорте

Мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять в общественном транспорте QR-коды, которые подтверждают вакцинацию от COVID-19 или перенесенную инфекцию.

Глава уфимской администрации отметил, что город пока не собирается вводить обязательные QR-коды и сертификаты для поездок на маршрутках, трамваях и троллейбусах, как в соседних регионах.

"Тем не менее необходимо делать выборочные проверки, в том числе в общественном транспорте", - цитирует Грекова ТАСС.

Напомним, Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды на общественном городском транспорте. В первый день нововведения это обернулось задержками движения, очередями, множеством конфликтов, нападениями на кондукторов. В первые часы проверок из транспорта высадили около 800 человек без справок.

Казанские транспортники предупредили пассажиров о возможных штрафах за простой транспорта, если граждане будут тормозить его работу отказом предъявлять QR-код и покидать салон.



Теги: уфа, проверка QR-кодов, транспорт



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