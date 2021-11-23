Казанские транспортники грозят гражданам без QR-кодов штрафами за простой трамваев

МУП "Метроэлектротранс" (казанское метро и электрический наземный транспорт) предупредил пассажиров о возможных штрафах за простой транспорта, если граждане будут тормозить его работу отказом предъявлять QR-код и покидать салон.

Издание KazanFirst сообщает, что такой случай уже был сегодня ранним утром. Центральный диспетчер получил сообщение, что на остановке "Улица Восстания" в трамвае №1 пассажир не предъявляет QR-код и не хочет выходить из салона. На место вызвали полицию, и пассажир все же покинул трамвай, на него составили административный протокол.

Из-за скандала задержка движения составила один час. На остановке собрался десяток трамваев. "Метроэлектротранс" намерен добиваться возмещения простоя в утренний час пик. Ущерб, по подсчетам предприятия, составил почти 6,5 тыс. руб.

Напомним, Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды на общественном городском транспорте. В первый день нововведения это обернулось задержками движения, очередями, множеством конфликтов, некоторые из которых закончились рукоприкладством и госпитализациями. В первые часы проверок из транспорта высадили около 800 человек без справок.