23 Ноября 2021
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Казанские транспортники грозят гражданам без QR-кодов штрафами за простой трамваев

МУП "Метроэлектротранс" (казанское метро и электрический наземный транспорт) предупредил пассажиров о возможных штрафах за простой транспорта, если граждане будут тормозить его работу отказом предъявлять QR-код и покидать салон.

Издание KazanFirst сообщает, что такой случай уже был сегодня ранним утром. Центральный диспетчер получил сообщение, что на остановке "Улица Восстания" в трамвае №1 пассажир не предъявляет QR-код и не хочет выходить из салона. На место вызвали полицию, и пассажир все же покинул трамвай, на него составили административный протокол.

Из-за скандала задержка движения составила один час. На остановке собрался десяток трамваев. "Метроэлектротранс" намерен добиваться возмещения простоя в утренний час пик. Ущерб, по подсчетам предприятия, составил почти 6,5 тыс. руб.  

Напомним, Татарстан стал первым российским регионом, где ввели QR-коды на общественном городском транспорте. В первый день нововведения это обернулось задержками движения, очередями, множеством конфликтов, некоторые из которых закончились рукоприкладством и госпитализациями. В первые часы проверок из транспорта высадили около 800 человек без справок.



Теги: qr-код, простой, транспорт, казань



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