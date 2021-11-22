22 Ноября 2021
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Политика Крым
Арина Новосельская (2021) | Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Аксенов уволил министра культуры Крыма Арину Новосельскую "в связи с утратой доверия"

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что подписал указ об освобождении от должности министра культуры республики Арины Новосельской "в связи с утратой доверия". В выходные Новосельскую доставили в Москву и арестовали на два месяца – она стала фигуранткой уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн руб. за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски.

Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляла с февраля 2014 года.



Теги: арина новосельская, взятка, крым, сергей аксенов



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