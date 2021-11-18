18 Ноября 2021
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Происшествия Крым
Арина Новосельская (2021) | Фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым

Министра культуры Крыма Арину Новосельскую допрашивают в СКР

В отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской проводятся следственные мероприятия, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Это часть системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней, - написал Аксенов в своем Telegram-канале. - Уверен, что правоохранительные органы во всем разберутся, выяснят все факты и обстоятельства и сделают выводы в соответствии с законом".

Издание "Керчь ФМ" со ссылкой на очевидцев сообщило, что Новосельскую доставили в Следственный комитет в наручниках, с ней в здание вошли два адвоката. Источник издания сообщает, что Новосельская может быть фигуранткой дела о взятке. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Новосельская стала хорошо известна в федеральных СМИ после скандального разбирательства о принадлежности коллекции скифского золота, а также благодаря случаю с нецензурной бранью во время совещания у Аксенова.  

 



Теги: арина новосельская, сергей аксенов, крым, взятка



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