20 Ноября 2021
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Происшествия В России Крым
взятка деньги конверт (2010) | Фото:artbrikov.ru

В Москве арестовали министра культуры Крыма

Сегодня Басманный суд Москвы арестовал министра культуры Крыма Веру Новосельскую.

Как сообщает ТАСС ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Под арестом она пробудет до 17 января.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

По местам жительства и работы Новосельской провели обыски. Министерство культуры Крыма 45-летняя Вера (Арина) Новосельская возглавляет с февраля 2014 года.



Теги: взятка, министр культуры Кыма, Вера Новосельская



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