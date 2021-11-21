В Ленобласти во время ДТП из багажника авто выпал труп

В Ленобласти изуродованный труп мужчины выпал из багажника во время ДТП, сообщает telegram-канал "112".

Тело мужчины с перерезанным горлом было обнаружено правоохранителями на 24 километре трассы А-121 "Сортавала". Труп лежал рядом с автомобилем Mitsubishi Galant, который врезался в столб. По словам очевидцев, сразу после столкновения несколько человек выбежали из транспортного средства и скрылись в лесу.

При осмотре места происшествия, в багажнике автомобиля были обнаружены две лопаты, веревка и мешки. Предположительно, лица, управлявшие машиной, ехали закапывать труп.

Их личности устанавливаются.