В Ленобласти арестованы подозреваемые в убийстве мужчины, труп которого выпал из багажника

Всеволожский районный суд Ленинградской области арестовал обвиняемых в убийстве мужчины, тело которого выпало из багажника автомобиля во время автоаварии.

Задержанные подтвердили свою причастность к преступлению, один из них также сознался в другом убийстве, совершенном год назад. Еще один фигурант дела отпущен под подписку о невыезде.

Среди обвиняемых — петербуржец Ян Щепановский и житель города Мурино Егор Комаров.

Напомним, тело мужчины с перерезанным горлом было обнаружено правоохранителями на 24 километре трассы А-121 "Сортавала". Труп лежал рядом с автомобилем Mitsubishi Galant, который врезался в столб. По словам очевидцев, сразу после столкновения несколько человек выбежали из транспортного средства и скрылись в лесу.