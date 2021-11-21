Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, труп которого выпал из багажника

Задержаны трое мужчин, подозреваемые в убийстве бизнесмена под Петербургом, труп которого выпал из багажа после ДТП, сообщает telegram-канал "112".

По неофициальным данным, с бизнесменом расправились в гаражном кооперативе в Петербурге, а после тело хотели отвезти в лес и закопать. Задержанных допросят сотрудники СКР региона.

Напомним, тело мужчины с перерезанным горлом было обнаружено правоохранителями на 24 километре трассы А-121 "Сортавала". Труп лежал рядом с автомобилем Mitsubishi Galant, который врезался в столб. По словам очевидцев, сразу после столкновения несколько человек выбежали из транспортного средства и скрылись в лесу.