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Происшествия Пермский край
Прокуратура Пермского края (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми приставов, с шокерами выселивших из квартиры "жертву черных риелторов", проверит прокуратура

Прокуратура Пермского края начала проверку обстоятельств принудительного выселения 93-летней жительницы Перми и её дочери из квартиры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Будет дана правовая оценка совершенной сделки, в результате которой граждане лишились жилья, а также действиям должностных лиц ведомств, уполномоченных на проведение мероприятий по исполнению судебных решений. При выявлении нарушений будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении краевой прокуратуры, размещённом на сайте надзорного ведомства.

Напомним, ранее стало известно, что выселяемая – дочь 93-летнего инвалида. Изначально сообщалось, что пожилая женщина – ветеран войны, однако документов, подтверждающих этот статус, журналистам не показали. Дочь сообщила, что вывезла 93-летнюю мать из квартиры ещё до официального выселения.

Точной информации о причинах выселения неизвестно. Якобы квартиру, из которой выселяли женщину, удалось выкупить за гроши группе "черных" риелторов. На защиту пермячки собралось порядка 20 местных жителей, они встали стеной против судебных приставов, которых тоже было около 20 человек. Конфликт длился более шести часов. В 22.22 19 ноября приставы смогли оттеснить пермяков от квартиры и опечатали помещения. Между протестующими и сотрудниками опять возник конфликт на лестнице – применяли шокеры.



Теги: УФССП, шокеры, черные риелторы, квартира, приставы



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Ранее 19.11.2021 20:48 Мск В Пермском крае приставы с шокерами выселили из квартиры "жертву черных риелторов"


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