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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

В Пермском крае приставы с шокерами выселяли из квартиры "жертву черных риелторов"

В Перми жительницу дома по ул. 1-Колхозная, 4 выселяли из квартиры с применением электрошокеров. Об этом сообщает издание Properm.ru.

Выселяемая - дочь 93-летнего инвалида. Изначально сообщалось, что пожилая женщина ветеран войны, однако документов, подтверждающих этот статус, журналистам не показали. Дочь сообщила, что вывезла 93-летнюю мать из квартиры еще до официального выселения.

Точной информации о причинах выселения неизвестно. Как сообщает издание, якобы квартиру, из которой выселяли женщину, удалось выкупить за гроши группе "черных" риелторов. На защиту пермячки собралось порядка 20 местных жителей, они встали стеной против судебных приставов, которых тоже было около 20 человек. Сообщается, будто бы в Перми уже более 300 случаев выселения.

Конфликт длился более шести часов.

В 22 22 приставы смогли оттеснить пермяков от квартиры и опечатали помещения. Между протестующими и сотрудниками опять возник конфликт на лестнице — применялись шокеры.

Официального комментария ситуации от УФССП Прикамья пока нет.



Теги: УФССП, шокеры, черные риелторы, квартира, приставы



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