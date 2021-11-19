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Общество Свердловская область
андреев, девочка (2021) | Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Мечту еще одной многодетной семьи из Екатеринбурга о новом доме помог осуществить Фонд святой Екатерины

Многодетная семья Натальи и Алексея Кистол переехала из полуразрушенного 70-летнего барака в просторную современную квартиру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда святой Екатерины. Если еще вчера 11 человек ютились на 38 квадратных метрах, то теперь это площадь одной детской комнаты.

дети, игра(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Благодаря помощи председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина семья обрела новый дом и уверенность в будущем.

До обретения нового жилья, семья ютилась в бараке на Энергостроителей, построенном еще в 1948 году. В свое время барак возводили как временное жилье, строили даже без фундамента. Но на практике здание эксплуатировалось 70 лет. За это время оно осело, окна первого этажа почти сравнялись с землей, а стены и потолок уже невозможно было починить — все сыпалось от малейшего прикосновения. И, как это часто бывает, стоимость оплаты столь ветхого жилья была несоразмерно большой, коммунальные платежи доходили до 13 тысяч рублей. При этом система отопления не справлялась с качественным обогревом даже одной комнаты.

Теперь хождение дома в валенках детям этой семьи не нужно, в новой квартире теплый пол.

кухня, квартира, жилье, новостройки(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Это долгожданное счастье для нас. Мне даже не хватает слов благодарности, и я до сих пор не верю, что стою сейчас здесь. Спасибо Фонду святой Екатерины. У нас не было возможности взять ипотеку, все наши силы положены, чтобы воспитать достойных людей, дать образование, дополнительное образование. А когда говоришь о детях, то хочется создать личное пространство для каждого ребенка", — говорит мама Наталья.

андреев, фонд(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Наталья и Алексей вместе уже семнадцать лет, за это время у них появились на свет четыре дочки и три сына. Младшему недавно исполнилось три года. Алексей работает в Храме на Крови, Наталья — учителем в Свято-Симеоновской гимназии.

андреев, фонд(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Потеряв надежду на решение жилищного вопроса, семья обратилась в Фонд святой Екатерины. Внимание учредителей в первую очередь обращено на многодетные семьи. Здесь семь детишек, которые жили в очень скромных условиях, и Игорь Алексеевич принял решение поддержать семью — этот Новый год они встретят уже в новом доме", — рассказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

андреев, девочка(2021)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Напомним, что учредители Фонда святой Екатерины традиционно поддерживают многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Год назад Фонд помог интернациональной многодетной семье Самижона Абдуллаева, потерявшей дом в результате пожара. Помогли решить жилищный вопрос и семье Кириченко, в которой воспитываются 12 детей.



Теги: фонд святой екатерины, игорь алтушкин, александр андреев, помощь многодетным



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