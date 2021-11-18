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снегопад, набережная Исети, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

Жители Екатеринбурга могут выбрать концепцию набережной Исети

Администрация Екатеринбурга запустила онлайн-опрос, благодаря которому жители города смогут выбрать концепцию участка набережной Исети - от ул. Ткачей до ул. Лыжников. Об этом заявил заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга – главный архитектор Андрей Молоков.

"Голосование необходимо для того, чтобы собрать мнения горожан о том, как должен развиваться этот участок набережной. Сейчас там ведётся активная застройка, появляются новые жилые комплексы; одни участки имеют природный характер, другие – предназначены для размещения инфраструктурных объектов", – рассказал в ходе брифинга Андрей Молоков.

Голосование стартует уже завтра на официальном портале Екатеринбурга и продлится до 3 декабря. Для участия необходимо заполнить электронную анкету, состоящую из 17 вопросов. Горожане могут предложить свои идеи и примеры благоустройства, которые в итоге могут быть учтены специалистами в дальнейшей работе.

Первый этап конкурса среди архитекторов уже завершен, впереди состязание, в котором примут участие семь финалистов. победитель будет объявлен до 30 марта следующего года.

"Мы не стали устанавливать жёстких сроков. Есть время на анализ, на обдумывание вариантов, проработку и изучение территории. По итогам надеемся увидеть очень сильные концепции", – резюмировал спикер.



Теги: набережная Исети, конкурс, концепция, благоустройство, опрос



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