Рашкин: "Я сознательно отказался от медосвидетельствования"

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин продолжает рассказывать подробности резонансного инцидента с незаконным убийством лося.

В убийстве он признался сегодня, снял специальное видео с подробным рассказом о произошедшем. В эфире радио "Эхо Москвы" парламентарий добавил некоторых подробностей. Например, сообщил, почему отказался от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения: "Я рассказывал про обстановку, которая там была. Глубокая ночь, откуда-то набежали люди с камерами в лесу. Под каждым кустом или через куст они были. У меня было смятение. У меня было четкое ощущение, что что-то не то, что творится какая-то провокация. <…> Потому я сознательно, предполагая, что против меня и моих товарищей идет провокация, отказался от медосвидетельствования".

Между тем, в партии готовы защищать Рашкина. Так, коммунист и коллега Рашкина Александр Ющенко заявил РИА Новости, что следственные и правоохранительные органы так и не вызвали Рашкина для дачи показаний, хотя он готов рассказать о случившемся. Также Ющенко сообщил, что решение относительно Рашкина будет принято на следующем заседании фракции КПРФ в Госдуме, которое состоится во вторник (23 ноября).

Эмоционально высказался по поводу Рашкина и глава КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что власти "просто сводят счеты с партией, которая набрала много голосов".

"Он [Рашкин] не скрывается ни от кого, он сам написал заявление, готов давать показания. Меня интересует только правда, что было на самом деле. Его друзья пригласили на охоту, он на эту охоту 20 лет ходил к своим друзьям. Я не вижу никакой необходимости прокурору приезжать и просить о снятии неприкосновенности. Он никуда не скрывается", - заявил Зюганов в эфире радио "Комсомольская правда".