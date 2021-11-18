"25 ноября мы попрощаемся с Валерием Федоровичем": коллеги Рашкина высказались о "лосином" деле

Коллеги коммуниста Валерия Рашкина по Госдуме прокомментировали его признание в убийстве лося. Оно появилось на следующий день после того, как генпрокурор Игорь Краснов внес в парламент представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Глава комитета ГД по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн заявил, что не верит Рашкину. "Рашкин сознался в лживости ранее данных им заявлений. Кроме того, пытаясь перевести все в эмоциональную плоскость и говоря о том, что он якобы перепутал лося и кабана, он не объясняет, зачем разделывал тушу убитого животного, - цитирует Хинштейна "Взгляд". - Когда человек в пылу эмоций кого-то убивает табуреткой, а потом хватается за голову – это эмоционально понятно. Но когда затем человек начинает распиливать труп и выносить его по частям – это говорит уже не об эмоциях, а о сознательной попытке уйти от преследования и замести следы. Именно это и было проделано господином Рашкиным".

Также Хинштейн подвергает сомнению слова коллеги на счет лицензии на охоту: "Лицензия оформляется на конкретное физическое лицо. Если на охоту идет Рашкин с разрешением на оружие, то и лицензия должна быть оформлена на него, а не на охотника Иванова, под видом которого Рашкин будет отстреливать животных".

Высказался и глава ЛДПР Владимир Жириновский. "В Госдуму поступил запрос о снятии неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина. Это нужно было давно сделать. Вина Валерия Федоровича очевидна. В четверг, 25 ноября, мы попрощаемся с Валерием Федоровичем. Уголовное дело возбуждено, и он будет осужден на длительный срок, вскроются другие преступления. Рашкин занимался незаконной охотой. Зачем убивать лося? У тебя есть разрешение? Нет, он нарушил закон. Поэтому, Валерий Федрович, прощаемся с вами, будем долго помнить ваши плохие дела".