Главу города на Урале оштрафовали за нарушение масочного режима

Главу Сосьвинского городского округа Геннадия Макарова оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушение масочного режима. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Серовского районного суда.

"Вчера было рассмотрен административный материал по статье 20.6.1. КоАП РФ. Глава признан виновным, назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Он имеет право его обжаловать", - рассказали в пресс-службе.

Фото градоначальника без маски было сделано во время заседания городской думы.