Губернатор Новгородской области ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса у родственника

Глава Новгородской области Андрей Никитин ушёл на самоизоляцию – у его родственника подтвердился коронавирус, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На этой неделе один из моих родственников получил положительный результат теста на коронавирус. Болезнь переносится легко, так как все члены семьи вакцинированы. У меня ПЦР-тесты отрицательные, но правила требуют, чтобы я на некоторое время ушел на самоизоляцию. Продолжу регулярно тестироваться. Пока работаю дистанционно", - написал губернатор на своей странице "Вконтакте".

Решение о выходе на очную работу он пример после консультаций с врачами.