Опубликованы кадры падения яркого метеора над Петербургом

Деловой комплекс "Лахта Центр", располагающийся на северо-востоке Санкт-Петербурга, опубликовал кадры падения метеора над городом. Съемка была сделана с верхних этажей 460-метрового здания.

На видео видно, как яркий шар быстро пролетает между облаков и тут же гаснет, но перед этим успевает осветить небо над ночным городом.

Метеор в небе над северной столицей заметили многие горожане, они активно делились впечатлениями и снятыми кадрами в соцсетях, сравнивая питерский объект со знаменитым челябинским метеоритом.

В Пулковской обсерватории считают, что это был болид – особенно яркий метеор, который, впрочем, до земли не долетел, сгорев в атмосфере.