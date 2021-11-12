В "Автовазе" объяснили простой сборочных линий мировым кризисом поставок электроники

12 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО
тольятти, указатель, стелла, автоваз, лада (2018) | Фото:Накануне.RU

В "Автовазе" объяснили простой сборочных линий мировым кризисом поставок электроники

В компании "Автоваз" прокомментировали сообщения СМИ о простое трех сборочных линий в Тольятти: на один день остановлены сборочные линии, но остальные производства продолжают работу.

"В ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий, как это произошло сегодня на один день", - цитирует РИА Новости пресс-службу "Автоваза".

По стандартному графику продолжается работа производства двигателей, КПП, шасси и т.д.

"Автоваз" не исключил простоев в ближайшем будущем: "Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше. Соответственно рваный график производства будет сохраняться".

Напомним, ранее агентство "Автостат" со ссылкой на профсоюз "Автоваза" сообщило, что на текущей неделе LADA Granta собирали только один день – 9 ноября, а LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, для LADA Niva вся неделя оказалась нерабочей.

Сборочные линии на "Автовазе" работают с перебоями с июня этого года. Проблемы возникли с поставками электроники от "Роберт Бош Самара" (у компании сложности в работе уже со своими поставщиками).

"Автоваз" намерен наверстать план за счет работы по субботам и 9-часовых рабочих смен.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: автоваз, простой, сборочная линия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети