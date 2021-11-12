В "Автовазе" объяснили простой сборочных линий мировым кризисом поставок электроники

В компании "Автоваз" прокомментировали сообщения СМИ о простое трех сборочных линий в Тольятти: на один день остановлены сборочные линии, но остальные производства продолжают работу.

"В ситуации мирового кризиса поставок электронных компонентов, затрагивающего всех производителей по всему миру, компания время от времени вынуждена приостанавливать работу автосборочных линий, как это произошло сегодня на один день", - цитирует РИА Новости пресс-службу "Автоваза".

По стандартному графику продолжается работа производства двигателей, КПП, шасси и т.д.

"Автоваз" не исключил простоев в ближайшем будущем: "Компания прилагает максимум усилий для нормализации поставок электронных компонентов, однако мировой кризис, по нашему мнению, продлится минимум до середины следующего года или даже дольше. Соответственно рваный график производства будет сохраняться".

Напомним, ранее агентство "Автостат" со ссылкой на профсоюз "Автоваза" сообщило, что на текущей неделе LADA Granta собирали только один день – 9 ноября, а LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, для LADA Niva вся неделя оказалась нерабочей.

Сборочные линии на "Автовазе" работают с перебоями с июня этого года. Проблемы возникли с поставками электроники от "Роберт Бош Самара" (у компании сложности в работе уже со своими поставщиками).

"Автоваз" намерен наверстать план за счет работы по субботам и 9-часовых рабочих смен.