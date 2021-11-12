"Автоваз" приостановил производство на всех трех сборочных линиях в Тольятти

"Автоваз" остановил производство автомобилей на всех трех сборочных линиях в Тольятти. Это связано с отсутствием электронных компонентов, сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на профсоюз завода.

Работники получат денежную компенсацию за простой в размере двух третей средней заработной платы. В агентстве посчитали, что на текущей неделе LADA Granta собирали только один день – 9 ноября, а LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, для LADA Niva вся неделя оказалась нерабочей.

При этом подразделение компании в Ижевске, где собирают LADA Vesta, продолжает работать в нормальном режиме – там используются другие комплектующие.

Сборочные линии на "Автовазе" работают с перебоями с июня этого года. Проблемы возникли с поставками электроники от "Роберт Бош Самара" (у компании сложности в работе уже со своими поставщиками).

"Автоваз" намерен наверстать план за счет работы по субботам и 9-часовых рабочих смен.