Житель Екатеринбурга получил срок за убийство пенсионерки, которой ранее помогал по дому

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга приговорил местного жителя к лишению свободы за убийство знакомой пенсионерки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Андрей Малков 1989 г.р. и его жертва 1939 г.р. ранее были знакомы. Мужчина оказывал помощь пожилой женщине по дому на возмездной основе. Однако в апреле 2021 г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, он явился к своей жертве в одном из домов по ул. Титова и потребовал отдать ему денежные средства. Когда пенсионерка отказалась, мужчина нанес ей не менее четырех ударов в область груди, чем причинил ранение грудной клетки и легкого, повлекшее причинение тяжкого вреда ее здоровью. После этого он похитил ее сотовый телефон и скрылся с места преступления.

Чкаловский районный суд признал Андрея Малкова виновным п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой применения такого насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 3 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем) и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев.