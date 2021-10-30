Скончался советский диктор Игорь Кириллов

Умер советский диктор и ведущий Игорь Кириллов, который более 20 лет вел программу "Время". О его смерти сообщил Первый канал.

Скончался Игорь Кириллов — диктор, журналист, народный артист СССР и обладатель самого узнаваемого голоса. Игорю Леонидовичу было 89 лет. https://t.co/bntdTHe1tb pic.twitter.com/0Jr5GGTBw2 — Первый канал Новости (@1tvru_news) October 30, 2021

По словам его помощника, Кириллов "не болел никакой короной". "Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было", - сказал он РБК.

Кириллову было 89 лет. Журналист начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале. Вел программы "Новости" и "Голубой огонек", часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны. С 1965 года до конца 1980-х вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.