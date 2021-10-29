В Петербурге участок Невы покрылся нефтяной пленкой

Специалисты очищают участок Невы в Петербурге, который покрылся нефтяной пленкой на акватории от Вантового до Большеохтинского моста. Об этом сообщили "Интерфаксу" в комитете по природопользованию.

Акватория обрабатывается активной пеной, также работают четыре нефтесборщика аварийной службы ГУП "Пиларн". Дополнительно направлены два катера и береговая бригада.

Источником загрязнения мог стать выпуск ливневой канализации в реку Мурзинка, который находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Напомним, в сентябре в Краснокамске на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров.Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке была превышена в 60 раз.