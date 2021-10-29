29 Октября 2021
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Общество В России Москва
книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Депутат Мосгордумы предложил законодательно запретить называть "дистанционку" очным обучением

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия – За правду" представил на профильной комиссии городского парламента поправки в закон "Об образовании". Он предлагает законодательно разнести понятия очного и заочного обучения.

Парламентарий отмечает, что с весны вопрос стал очень актуален для миллионов родителей. "И уже тогда стало ясно, что коренной проблемой, порождающей произвол и жонглирование понятиями, является нечёткость законодательного разделения понятий об очном и заочном обучении, - пишет Тимновов в своем Telegram-канале. - Можно спорить о том, когда какая форма лучше. Но, в любом случае, необходимо четко прописать понятия. И перестать называть "очным" обучение, при котором ученики взаимодействует с учителем преимущественно через экран монитора или телефона. А то скоро найдутся желающие вести уроки на всю страну из одной студии, прокручивая ролики для сидящих по домам школьников, и называть это "очным обучением"!".

Тимонов добавил, что процесс продвижения поправок "идет очень трудно, встречая отчаянное сопротивление тех, кому не выгодна четкость формулировок в законодательстве об образовании".

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Депутат Мосгордумы предложил законодательно запретить называть "дистанционку" очным обучением

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Теги: михаил тимонов, образование, дистанционное обучение



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