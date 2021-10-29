Депутат Мосгордумы предложил законодательно запретить называть "дистанционку" очным обучением

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов ("Справедливая Россия – За правду" представил на профильной комиссии городского парламента поправки в закон "Об образовании". Он предлагает законодательно разнести понятия очного и заочного обучения.

Парламентарий отмечает, что с весны вопрос стал очень актуален для миллионов родителей. "И уже тогда стало ясно, что коренной проблемой, порождающей произвол и жонглирование понятиями, является нечёткость законодательного разделения понятий об очном и заочном обучении, - пишет Тимновов в своем Telegram-канале. - Можно спорить о том, когда какая форма лучше. Но, в любом случае, необходимо четко прописать понятия. И перестать называть "очным" обучение, при котором ученики взаимодействует с учителем преимущественно через экран монитора или телефона. А то скоро найдутся желающие вести уроки на всю страну из одной студии, прокручивая ролики для сидящих по домам школьников, и называть это "очным обучением"!".

Тимонов добавил, что процесс продвижения поправок "идет очень трудно, встречая отчаянное сопротивление тех, кому не выгодна четкость формулировок в законодательстве об образовании".