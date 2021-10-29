Губернатор Подмосковья признал, что в больницах 20% с ковидом - это вакцинированные

Среди госпитализированных с ковидом в Московской области 8 из 10 - это невакцинированные, а двое - вакцинированные. Об этом в эфире телеканала "360" заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Новость разошлась с заголовком, что почти все госпитализированные не были привиты. Однако двое из десяти - это противоречит другим заявлениям, что в больницу попадают считанные проценты привитых. Важно учитывать и то, что всего в Москве вакцинировано около 40% населения. То есть эффективность вакцинации даже по этим данным около 50%. К тому же 20% привитых - это только те привитые, кому поставили диагноз ковид.

На днях в Белгородской области, которая является одним из лидеров по вакцинации, тоже признали, что 20-25% привитых попадают в больницу, а заболевает такой же процент привитых. То есть примерно каждый двадцатый привитый заболеет и попадет в больницу с ковидом.

Напомним, анализ показал, что вакцинация никак не обнаруживает свое воздействие ни на заболеваемость, ни на ковидную, ни на общую смертность. К этому перечню добавились и QR-коды - они тоже не влияют на ситуацию. В самых привитых регионах ситуация не лучше, чем в наименее привитых. Это может быть объяснено многократным завышением статистики, которая "съедает" все различия. Если же статистика верна, то эффективность вакцинации, по результатам этой самой статистики, оказывается близкой к нулю. Но власти это "не замечают", продолжая бороться за процент вакцинированных.