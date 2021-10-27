Мэру Екатеринбурга могут больше не выставлять оценку за отчет перед депутатами

Мэру Екатеринбурга могут больше не выставлять оценку после отчета перед городской думой. Как передает корреспондент Накануне.RU, проект обсуждался сегодня на постоянной комиссии ЕГД по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

Вопрос звучал так: "О внесении изменений в решение Екатеринбургской городской думы от 28 января 2020 года № 1/28 "Об утверждении положения "О ежегодном отчете главы Екатеринбурга перед Екатеринбургской городской думой". Сейчас дума обязана поставить главе "удовлетворительно" или "неудовлетворительно". В случае, если мэр получит два "неуда", должна последовать его отставка.

Сегодня на заседании комиссии рассматривался проект, внесенный городской администрацией. В одном из пунктов предлагалось отменить обязанность депутатов выставлять оценку. Однако это вызвало вопросы у некоторых народных избранников.

"На мой взгляд, абсолютно неправильно отказываться от обязательности выставления оценки по деятельности главы. Глава города у нас собирается работать и дальше, еще почти пять лет. И торопиться вносить эти изменения, бежать впереди паровоза - наверное, смысла нет. В отчете, который мы принимали в этом году, все понимали, что глава отчитывается за предыдущего. Оценку не выставили, никто от этого не умер. Прокуратура нам предписание о расформировании Екатеринбургской городской думы не вносила. Ничего сверхъестественного не произошло.

Поэтому смысл исключать абсолютно отпадает. Если мы эту норму заложим - коллеги, уверяю вас, мы больше никогда не вернемся к выставлению оценки. Мы будем уговаривать друг друга, что глава хорошо поработал, давайте примем к сведению и этим все закончится. Поэтому пусть эта норма остается. Никому она не мешает", - сказал в своем выступлении депутат Дмитрий Сергин.

Он предложил исключить этот пункт из проекта. Однако другие парламентарии не поддержали это предложение и проголосовали против.

В итоге проект мэрии был принят за основу. За это проголосовали восемь депутатов, против выступил один. Вопрос будет включен в проект повестки очередного заседания ЕГД.

Александр Высокинский и Алексей Орлов

Напомним, в июле 2019 года дума Екатеринбурга отказалась утвердить отчет тогдашнего главы города Александра Высокинского о работе в 2018 году. С тех пор парламентарии пытались ужесточить процедуру отчета, вплоть до угрозы отставки мэра.

В начале 2020 года в Екатеринбургской городской думе задумывались о вынесении жесткого наказания мэру за несвоевременный отчет перед депутатами. Так называемый "технический неуд", выставляемый главе в том случае, если градоначальник не отчитался вовремя, не предполагал какой-либо реальной ответственности или санкций. Городские парламентарии просили внести поправки в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления".

В конце 2020 года Высокинского сменил Алексей Орлов. Теперь нынешнему главе, если дума поддержит обсуждаемое сегодня решение, не придется ждать оценки после отчета перед депутатами.