В Нижневартовске стартовал новый этап реконструкции набережной

В Нижневартовске благоустраивается одно из любимых мест отдыха горожан – набережная. Работы проводятся на участке от улицы Ханты-Мансийской до улицы Чапаева. Объект реализуется в рамках национального проекта "Жильё и городская среда", регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", а также при финансовой поддержке ПАО НК "Роснефть" в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Югры, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Работы на участке протяженностью порядка 300 м – от улицы Ханты-Мансийской до средней школы №32 – начаты в прошлом году, - рассказал директор МКУ "Управление капитального строительства г. Нижневартовска" Иван Силецкий. – На данный момент подрядчик выполнил забивку свай, бетонирование, облицовку опорных стен, парапета, укладку тротуарной плитки, проложил инженерные коммуникации, установил опоры освещения. Завершение работ на этом участке планируется в течение весенне-летнего сезона будущего года".

Подрядчик объекта – индивидуальный предприниматель Михаил Пучин – рассказал, что сегодня строители продолжают отделочные работы. Они выполнены на 80%. Все, что запланировали в этом году, удалось реализовать.

"На следующий год на первом участке реконструкции набережной будет выполнено финишное покрытие на беговой и велодорожке, установлены малые архитектурные формы и устроен газон. Мы работаем в соответствии с графиком и постараемся без сбоев завершить работы на объекте", - пояснил Михаил Пучин.

Проектом предусмотрено несколько этапов благоустройства набережной. Реконструкция касается участка береговой линии от улицы Ханты-Мансийской до улицы Чапаева. Сегодня подрядчик продолжает работы на отрезке от средней школы № 32 до архитектурно-паркового комплекса "Добрый ангел мира".

Благоустройство набережной символично поделено на четыре зоны: "Начало", "Романтика", "Эпоха" и "Современность". Каждая из них включает в себя различные архитектурные решения: детские тематические площадки, выставочный комплекс об исследователях и ученых, площадка для организации крещенских купаний, прокат спортивного инвентаря, площадка для занятий спортом, пешеходные зоны и зоны для велодорожек и бега.