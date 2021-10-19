В Нижневартовске после ремонта открыли участок набережной

19 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Набережная, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске после ремонта открыли участок набережной

В Нижневартовске отремонтирован участок набережной от гостиницы "Жемчужина Сибири" до улицы Мусы Джалиля. Работы по благоустройству проведены в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" при поддержке "Роснефти", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Масштабный ремонт коснулся верхней прогулочной части набережной: заменены гранитная облицовка парапетов и лестничных спусков, укреплены колонны и бетонные конструкции, отремонтирована сценическая площадка и зрительный зал амфитеатра. Для облицовочных работ использован натуральный гранит с высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

"С подрядчиком объекта – компанией "Вавилон" – был заключен контракт на проведение работ с мая по 30 октября. Строители справились с задачей раньше установленного срока. Недочёты устранены, - рассказал во время общественной приёмки заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков. – Что касается дальнейших планов, то весной будущего года в зрительном зале амфитеатра места будут дополнительно оборудованы деревянными сиденьями для удобства посетителей".

Ход ремонта популярного места отдыха вартовчан постоянно контролировали общественники. Как рассказал член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов, он лично выезжал с проверкой на данный участок около десяти раз.

"Каждый раз, когда бывал на объекте, обращал внимание строителей на недостатки, потом убеждался – всё исправляли. Важно, чтобы пространства, которые активно посещают жители, были красивыми, уютными и качественно отремонтированными. Набережная – визитная карточка нашего города", - поделился общественник.

Набережная, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Набережная, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Реконструкция участка набережной пришлась на лето – период, когда территория особенно востребована у горожан. Представители подрядной организации поблагодарили жителей за проявленное терпение в ходе работ. Специалисты ООО "Вавилон" проводили ремонт поэтапно, стараясь надолго не перекрывать участки прогулочной зоны. Как отметил председатель думского комитета по городскому хозяйству и строительству Дмитрий Давыдов, подрядчик проявил профессионализм и ответственность, своевременно наводил порядок на отремонтированных участках.

Согласно проекту, предусмотрено несколько этапов благоустройства набережной, общая протяженность которой составляет более 4 км. Реконструкция общественного пространства проходит при поддержке НК "Роснефть" в рамках социального партнёрства с правительством Югры.

"В настоящее время при поддержке "Роснефти" продолжаются работы по строительству другого участка набережной, от улицы Ханты-Мансийской до Чапаева, – современного бульвара с прогулочными зонами, смотровыми площадками и экспозиционными пространствами. И это не единственный проект по благоустройству, который реализуется в Нижневартовске в рамках социального партнёрства с окружным правительством. В завершающую стадию вышли работы по благоустройству Сквера героев Самотлора, на территории которого будет установлена скульптурная композиция в честь первопроходцев легендарного месторождения", - рассказал начальник управления по региональной политике АО "Самотлорнефтегаз" Эдуард Яковлев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске после ремонта открыли участок набережной

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Нижневартовск, набережная, Арзу Исмаилов, Дмитрий Давыдов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.07.2021 15:30 Мск В Нижневартовске в несколько этапов отремонтируют набережную
Ранее 02.07.2021 15:45 Мск На набережной Нижневартовска начался ремонт
Ранее 07.06.2021 09:00 Мск Набережную Нижневартовска оборудуют системой оповещения об угрозе теракта или его совершении
Ранее 07.07.2020 15:15 Мск В Нижневартовске стартует реконструкция набережной


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети