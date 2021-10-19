В Нижневартовске после ремонта открыли участок набережной

В Нижневартовске отремонтирован участок набережной от гостиницы "Жемчужина Сибири" до улицы Мусы Джалиля. Работы по благоустройству проведены в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" при поддержке "Роснефти", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Масштабный ремонт коснулся верхней прогулочной части набережной: заменены гранитная облицовка парапетов и лестничных спусков, укреплены колонны и бетонные конструкции, отремонтирована сценическая площадка и зрительный зал амфитеатра. Для облицовочных работ использован натуральный гранит с высокой прочностью и стойкостью к истиранию.

"С подрядчиком объекта – компанией "Вавилон" – был заключен контракт на проведение работ с мая по 30 октября. Строители справились с задачей раньше установленного срока. Недочёты устранены, - рассказал во время общественной приёмки заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков. – Что касается дальнейших планов, то весной будущего года в зрительном зале амфитеатра места будут дополнительно оборудованы деревянными сиденьями для удобства посетителей".

Ход ремонта популярного места отдыха вартовчан постоянно контролировали общественники. Как рассказал член Общественной палаты Нижневартовска Арзу Исмаилов, он лично выезжал с проверкой на данный участок около десяти раз.

"Каждый раз, когда бывал на объекте, обращал внимание строителей на недостатки, потом убеждался – всё исправляли. Важно, чтобы пространства, которые активно посещают жители, были красивыми, уютными и качественно отремонтированными. Набережная – визитная карточка нашего города", - поделился общественник.

Реконструкция участка набережной пришлась на лето – период, когда территория особенно востребована у горожан. Представители подрядной организации поблагодарили жителей за проявленное терпение в ходе работ. Специалисты ООО "Вавилон" проводили ремонт поэтапно, стараясь надолго не перекрывать участки прогулочной зоны. Как отметил председатель думского комитета по городскому хозяйству и строительству Дмитрий Давыдов, подрядчик проявил профессионализм и ответственность, своевременно наводил порядок на отремонтированных участках.

Согласно проекту, предусмотрено несколько этапов благоустройства набережной, общая протяженность которой составляет более 4 км. Реконструкция общественного пространства проходит при поддержке НК "Роснефть" в рамках социального партнёрства с правительством Югры.

"В настоящее время при поддержке "Роснефти" продолжаются работы по строительству другого участка набережной, от улицы Ханты-Мансийской до Чапаева, – современного бульвара с прогулочными зонами, смотровыми площадками и экспозиционными пространствами. И это не единственный проект по благоустройству, который реализуется в Нижневартовске в рамках социального партнёрства с окружным правительством. В завершающую стадию вышли работы по благоустройству Сквера героев Самотлора, на территории которого будет установлена скульптурная композиция в честь первопроходцев легендарного месторождения", - рассказал начальник управления по региональной политике АО "Самотлорнефтегаз" Эдуард Яковлев.