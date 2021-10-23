СМИ: В южной части Байкала вода окрасилась в черный цвет

СМИ сообщили о необычном цвете воды в южной части Байкала. Жалобы поступили от жителей бурятской деревни Шерашево. Они пожаловались на запах мазута на берегу Байкала и на черное пятно на поверхности озера в Кабанском районе республики.

Первым об этом сообщило издание "Такие дела". Читательница прислала в редакцию видео от своих родственников из Улан-Удэ. "Эти видео мне отправили родственники из Улан-Удэ, у них дом в деревне Шерашево, поэтому они часто видят Байкал, знают, как он должен выглядеть, — рассказала изданию москвичка Ксения. — Подошли к берегу и увидели, что там черные волны. 300 метров длится эта полоса черных байкальских волн. Запах мазута. Это не похоже на какие-то водоросли или грязь. Рядом не ведутся никакие очистительные работы".

Сообщается, что местные жители уже обратились в Минприроды, Росприроднадзор, ЮНЕСКО и Greenpeace, Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку. По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется лишь "изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли", передает издание "Подъем".