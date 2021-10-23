СМИ: В южной части Байкала вода окрасилась в черный цвет

23 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО
Черные волны в Байкале. (2021) | Фото: Telegram-канал Подъем

СМИ: В южной части Байкала вода окрасилась в черный цвет

СМИ сообщили о необычном цвете воды в южной части Байкала. Жалобы поступили от жителей бурятской деревни Шерашево. Они пожаловались на запах мазута на берегу Байкала и на черное пятно на поверхности озера в Кабанском районе республики.
Читайте также:

Первым об этом сообщило издание "Такие дела". Читательница прислала в редакцию видео от своих родственников из Улан-Удэ. "Эти видео мне отправили родственники из Улан-Удэ, у них дом в деревне Шерашево, поэтому они часто видят Байкал, знают, как он должен выглядеть, — рассказала изданию москвичка Ксения. — Подошли к берегу и увидели, что там черные волны. 300 метров длится эта полоса черных байкальских волн. Запах мазута. Это не похоже на какие-то водоросли или грязь. Рядом не ведутся никакие очистительные работы".

Черные волны в Байкале.(2021)|Фото: Telegram-канал Подъем

Сообщается, что местные жители уже обратились в Минприроды, Росприроднадзор, ЮНЕСКО и Greenpeace, Байкальская природоохранная прокуратура начала проверку. По предварительным данным Росприроднадзора, мазутного загрязнения нет, имеется лишь "изменение цвета по причине отмирания и выброса водоросли", передает издание "Подъем".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: В южной части Байкала вода окрасилась в черный цвет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: байкал, загрязнение, проверка, мазут



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети