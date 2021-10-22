22 Октября 2021
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газ, конфорка, природный газ, газоснабжение (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Молдавия вводит режим ЧП из-за нехватки газа

Правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября.

Решение принято на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики, пишет "Интерфакс".

11 октября Молдавия попросила страны Евросоюза (ЕС) начать срочные поставки газа через Румынию в связи с его нехваткой. Поставки энергоносителя из России упали на треть.

Молдавия и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. Стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц.

Контракт предусматривал для Молдавии определенные льготы, цена на газ для республики выросла до 790 долларов за 1000 кубометров.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить поставки газа в Европу, если Германия и ЕС выдадут разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и "Газпрому".

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Молдавия вводит режим ЧП из-за нехватки газа

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Теги: молдавия, режим чп, газ



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