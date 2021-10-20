Стали известны условия, на которых Россия увеличит поставки газа в Европу

Россия может увеличить поставки газа в Европу, если Германия и ЕС выдадут разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и "Газпрому".

По данным издания, Москва не желает сейчас делать "одолжение" Европе – сказываются многолетние санкции и в целом напряженность в отношениях.

"Мы не можем спешить на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали", — цитирует Bloomberg заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева. Он добавил, что Россия выполняет все обязательства, а дополнительные соглашения должны заключаться на взаимовыгодных условиях, передают "Ведомости".