В Москве камера ошибочно признала человека преступником, его увезли в наручниках

21 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России Москва
видеонаблюдение, система распознавания лиц (2021) | Фото: mos.ru

В Москве камера ошибочно признала человека преступником, его увезли в наручниках

Система распознавания лиц в подмосковном Одинцово ошибочно идентифицировала невиновного гражданина как преступника, находящегося в розыске. Кандидата филологических наук Федора Ермошина увезли в наручниках, когда он выходил из своего дома.
Читайте также:

Оказалось, что система показала 70% сходства с нарушителем, который разыскивается за кражу игровых приставок. Ему показали какие-то бумаги, где было две фотографии: его и нарушителя. По его мнению, сходства никакого, кроме очков и толстовки.

Во время задержания Ермошин был уверен, что это бандиты - настолько нагло и бесцеремонно они себя вели. Только потом он понял, что это сотрудники органов. По дороге они давили на него, что если он чистосердечно во всем признается, то у него еще есть шанс, иначе они посадят его в камеру с извращенцами. Правда, в отделе поняли, что он не тот человек, которого они ищут, извинились и отпустили. Ермошин написал заявление в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку жесткому задержанию, в результате которого ему были нанесены ушибы.

Аналитик Никита Кричевский прогнозирует рост таких случаев из-за ошибок в распознавании тех, кто не прячет свое лицо.

"Страшно представить, что будет в столице, когда камеры начнут идентифицировать несознательных граждан с приспущенными масками, к примеру, не полностью закрывающими нос", - заявил он.

Об опасности автоматичеcких решений систем искусственного интеллекта (ИИ) давно предупреждает специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов. Он считает, что необходимо запретить принятие решений ИИ о человеке в автоматическом режиме. Конечное решение, пусть и на основании решений ИИ, всегда должно принимать ответственное лицо и нести за него ответственность. Так же считает президент компании InfoWatch Наталья Касперская. Она отмечает, что ошибки информационных систем абсолютно неизбежны.

Напомним, ранее стало известно, что власти столицы собираются передать структурам МВД фотографии граждан, хранящиеся на сайте mos.ru. А нарушителей масочного режима решили отслеживать через видеокамеры в ТЦ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Москве камера ошибочно признала человека преступником, его увезли в наручниках

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: распознавание, слежка, задержание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети