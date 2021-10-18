18 Октября 2021
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Общество Москва
турникеты, метро &quot;Белорусская&quot;, Москва (2012) | Фото:Накануне.RU

30 тысяч москвичей за выходные предоставили свои фото "Большому брату", чтобы "платить лицом" в метро

Москвичи активно ринулись сдавать биометрические данные после запуска в столичном метро системы Face Pay, которая позволяет "платить лицом" – камера распознает черты пассажира у турникета, с его счета, связанного с фотографией, списывается оплата проезда.

По данным "Коммерсанта", за первые выходные работы системы данные в систему загрузили 30 тыс. человек, это более 1% пассажиров. Это при том, что в метро рассчитывают, что в ближайшие три года системой будет пользоваться до 15% пассажиров.

Некоторые эксперты сомневаются в надежности защиты базы биометрических данных как в конкретном случае, так и в целом.

Так, эксперт по вопросам цифровой безопасности, президент группы InfoWatch Наталья Касперская в начале октября посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и "не вестись на удобство".

"Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят, как эти данные планируется защищать, в том числе от своих сотрудников", — цитирует Касперскую РИА Новости.

По словам Касперской, биометрия пока остается крайне уязвимой, ее не умеют толком защищать и верифицировать.

"Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", — говорит эксперт.

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30 тысяч москвичей за выходные предоставили свои фото "Большому брату", чтобы "платить лицом" в метро

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Теги: биометрические данные, метро, face pay, защита данных



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