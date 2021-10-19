СМИ: В Курганской области шесть человек отравились суррогатным алкоголем

На Урале и в прилегающих регионах продолжают выявлять случаи отравления суррогатным алкоголем. Так, в Курганской области шесть человек получили отравление, трое из них скончались, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным инсайдера, все отравившиеся вместе пили поддельный коньяк, а инцидент произошел еще в конце сентября.

"За последний месяц отравления суррогатным алкоголем зафиксированы в Курганской, Свердловской, Оренбургской областях. Помните: на бутылке алкогольного напитка должна быть акцизная марка, покупать спиртные напитки можно только в магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. Нельзя приобретать алкоголь из-под прилавка и в пластиковой таре", - такое сообщение появилось во вторник в Telegram-канале правительства Зауралья.

Напомним, в минувшие выходные стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Свердловской области – 18 человек погибли. До этого одни из самых массовых случаев отравления техническим спиртом произошел в Оренбургской области – отравились 65 человек, 35 из них погибли. Очередной случай в этом регионе произошел буквально накануне – суррогатным алкоголем отравилась 7-летняя девочка, причем отравленный напиток, по данным СМИ, собутыльникам ребенка продала его бабушка.