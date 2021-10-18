Прогноз: ЦБ увеличит ключевую ставку до 7,25%

В конце этой недели состоится очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. Если быть точнее – вопрос ее повышения, поскольку в сохранение текущего уровня ключевой ставки на отметке 6,75% никто из аналитиков не верит. Речи о снижении ставки не идет – это противоречит тренду на ужесточение денежно-кредитной политики.

Поэтому интрига остается только в размере повышения ставки. Большинство аналитиков считает, что ставку поднимут сразу на 05% - до 7,25%. Впрочем, часть экспертов придерживается версии, что ставка вырастет на минимальные 0,25%.

В сентябре ЦБ повысил ставку как раз на 0,25%. Это было пятое повышение ставки подряд. При этом еще семь месяцев назад ставка находилась на исторически минимальном уровне в 4,25%. Ставка в 7,25% годовых была установлена в последний раз в сентябре 2019 г.

Ставка растет вслед за инфляцией, которую регулятор сначала пытался удержать в районе 4%, но потом просто начал увеличивать прогноз инфляции по году, сейчас он составляет 6,2% - это ниже, чем обновленный прогноз от Минэкономразвития – 7,4%. Примечательно, что ЦБ продолжает мечтать о возвращении к инфляции в 4% уже в 2022 году.