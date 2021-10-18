Прогноз: ЦБ увеличит ключевую ставку до 7,25%

18 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: Банк России

Прогноз: ЦБ увеличит ключевую ставку до 7,25%

В конце этой недели состоится очередное заседание совета директоров Банка России, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки. Если быть точнее – вопрос ее повышения, поскольку в сохранение текущего уровня ключевой ставки на отметке 6,75% никто из аналитиков не верит. Речи о снижении ставки не идет – это противоречит тренду на ужесточение денежно-кредитной политики.

Поэтому интрига остается только в размере повышения ставки. Большинство аналитиков считает, что ставку поднимут сразу на 05% - до 7,25%. Впрочем, часть экспертов придерживается версии, что ставка вырастет на минимальные 0,25%.

В сентябре ЦБ повысил ставку как раз на 0,25%. Это было пятое повышение ставки подряд. При этом еще семь месяцев назад ставка находилась на исторически минимальном уровне в 4,25%. Ставка в 7,25% годовых была установлена в последний раз в сентябре 2019 г.

Ставка растет вслед за инфляцией, которую регулятор сначала пытался удержать в районе 4%, но потом просто начал увеличивать прогноз инфляции по году, сейчас он составляет 6,2% - это ниже, чем обновленный прогноз от Минэкономразвития – 7,4%. Примечательно, что ЦБ продолжает мечтать о возвращении к инфляции в 4% уже в 2022 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прогноз: ЦБ увеличит ключевую ставку до 7,25%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ключевая ставка, прогноз, цб, инфляция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети