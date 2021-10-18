По пирамиде "Финико" на Среднем Урале возбуждено более 20 уголовных дел

На Среднем Урале возбуждено 24 уголовных дела по финансовой пирамиде "Финико". Об этом на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Артем Лаздынь.

По его словам, также есть материалы по данной пирамиде, дела по которым пока не возбуждены.

"Сейчас в Казани возбуждено одно большое уголовное дело, где собирают материалы и дела со всей России. Будет одно большое финансовое и уголовное расследование в отношении этой пирамиды и в отношении ее организаторов и руководителей", - рассказал Лаздынь, отвечая на вопрос Накануне.RU о ходе следствия.

Как добавила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина, "Финико" попала в поле зрения Центробанка уже давно.

"Больше года назад мы предупреждали граждан о том, что есть повышенные риски вложения в эту компанию. Тем не менее, как ни прискорбно, люди продолжали нести туда деньги. При этом иногда даже осознавая, что это финансовая пирамида, и надеялись оттуда вовремя выйти", - рассказала Дружинина.

Ранее сообщалось, что жертвами финансовой пирамиды "Финико" на Среднем Урале стали более 30 человек, и полиция продолжает искать пострадавших.