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Происшествия Свердловская область
(2004) |

Главврач больницы на Урале, где пациент не мог найти медиков, чтобы сообщить о смерти соседа по палате, заболел

Главный врач больницы в Первоуральске, где пациент не мог найти медиков, чтобы сообщить о смерти соседа по палате, ушел на больничный.

"Врач-хирург Борис Мейлах назначен исполняющим обязанности главврача на период больничного главврача Виктора Долгушина", - приводит ТАСС цитату по пресс-службе свердловского минздрава. Ранее, отметим, СМИ сообщили об отставке Долгушина.

Напомним, в городской больнице №1 поселка Динас в Первоуральске пациент долгое время ходил по пустым коридорам и звал медработников, чтобы сообщить им о смерти своего соседа по палате. Однако в итоге ни одного сотрудника больницы мужчина так и не встретил. Данную больницу ожидает проверка территориального отдела Росздравнадзора по Свердловской области и областного минздрава. Свою проверку проводит и Следственный комитет. Для определения точной причины смерти пациента проводится судебно-медицинская экспертиза, а также опрос медперсонала и руководства больницы, истребуется интересующая следствие документация о проводившемся лечении.

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Главврач больницы на Урале, где пациент не мог найти медиков, чтобы сообщить о смерти соседа по палате, заболел

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Теги: больница, смерть пациента, отставка главврача



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