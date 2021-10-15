15 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
Пустой коридор больницы в п. Динас Первоуральска (2021) | Фото: телеграм-канал &quot;Инцидент Первоуральск 18+&quot; / t.me/inc196

В больнице на Урале пациент не смог дозваться врачей, когда умер его сосед по палате

В городской больнице №1, расположенной в п. Динас в Первоуральске, пациент долгое время ходил по пустым коридорам и звал медработников, чтобы сообщить о смерти соседа по палате. Однако ни одного сотрудника больницы мужчина так и не встретил.

"У меня в палате Вадик умер. Я не знаю никого. Я ору хожу на всю больницу, тут никого ни на посту, нигде! Ни одного: ни врача, ни медсестры. Они что, вообще все о***нели эти наши?! Вот так и умирают у нас люди!" - кричит автор видео.

Чем закончилась история так и не известно, однако в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области сообщили, что по данной информации уже назначена проверка. При этом от родственников почившего или его соседа по палате в адрес минздрава обращений не поступало.

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В больнице на Урале пациент не смог дозваться врачей, когда умер его сосед по палате

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Теги: Первоуральск, смерть, труп, больница, помощь, медики



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