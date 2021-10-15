Уральскую больницу, где пациент не дозвался врачей на помощь, проверят Росздравнадзор и СК

15 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО В России
врач, медсестра, больница, коридор (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральскую больницу, где пациент не дозвался врачей на помощь, проверят Росздравнадзор и СК

Ситуацией в больнице на Урале, где пациент не смог дозваться врачей, когда умер его сосед по палате, заинтересовались в Росздравнадзоре.

Напомним, все случилось в городской больнице №1, расположенной в поселке Динас в Первоуральске. Пациент долгое время ходил по пустым коридорам и звал медработников, чтобы сообщить им о смерти своего соседа по палате. Однако в итоге ни одного сотрудника больницы мужчина так и не встретил.

Как сообщили Накануне.RU в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, теперь данную больницу ожидает проверка. Ее будет проводить территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области.

Все обстоятельства инцидента также выясняет областной минздрав. Кроме этого, свою проверку организовал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Также проводится опрос медперсонала и руководства больницы, истребуется интересующая следствие документация о проводившемся лечении.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уральскую больницу, где пациент не дозвался врачей на помощь, проверят Росздравнадзор и СК

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: больница, Росздравнадзор, СК, проверка, Первоуральск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.10.2021 09:21 Мск В больнице на Урале пациент не смог дозваться врачей, когда умер его сосед по палате


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети