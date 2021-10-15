Уральскую больницу, где пациент не дозвался врачей на помощь, проверят Росздравнадзор и СК

Ситуацией в больнице на Урале, где пациент не смог дозваться врачей, когда умер его сосед по палате, заинтересовались в Росздравнадзоре.

Напомним, все случилось в городской больнице №1, расположенной в поселке Динас в Первоуральске. Пациент долгое время ходил по пустым коридорам и звал медработников, чтобы сообщить им о смерти своего соседа по палате. Однако в итоге ни одного сотрудника больницы мужчина так и не встретил.

Как сообщили Накануне.RU в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, теперь данную больницу ожидает проверка. Ее будет проводить территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области.

Все обстоятельства инцидента также выясняет областной минздрав. Кроме этого, свою проверку организовал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. Также проводится опрос медперсонала и руководства больницы, истребуется интересующая следствие документация о проводившемся лечении.