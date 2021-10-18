18 Октября 2021
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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Песков о ситуации с Навальным: Слава Богу, что он выжил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о ситуации с Алексеем Навальным, отбывающим наказание в колонии.

В интервью для документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры" французского телеканала France 5 представитель Кремля отметил, что власти России "не побаиваются" осужденного блогера, однако не хотят, чтобы он получал дополнительную популярность или рейтинг.

Песков назвал хорошим обстоятельством то, что Навальный выжил после инцидента.

"Будем надеяться, что он не умрет (в колонии). Слава богу, что он жив", — сказал он.

Вместе с тем Песков напомнил, что в России пока так и не получили ответа о том, что произошло с Навальным в августе 2020 года, передает Regnum.

Напомним, в августе прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".

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Песков о ситуации с Навальным: Слава Богу, что он выжил

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Теги: алексей навальный, дмитрий песков



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