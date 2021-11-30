30 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
навальный, фбк (2020) | Фото: SERGEI KARPUKHIN/ REUTERS

Российское посольство уличило Госдеп в распространении неправды о Навальном

Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Госдепартамента США распространяет ложные сообщения о том, что Москва якобы не ответила на запрос 45 государств в рамках Организации по запрещению химического оружия об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным, который в настоящее время отбывает наказание в колонии.

"Мы призываем Бюро по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Госдепартамента более тщательно изучать документы, предоставленные Россией в ОЗХО, <...> вместо того, чтобы распространять фейковые новости. Россия привержена Конвенции о запрещении химического оружия [КЗХО] и призывает США выполнять свои обязательства по конвенции и ликвидировать химическое оружие", — говорится в Twitter посольства РФ в Вашингтоне.

Бюро американского внешнеполитического ведомства выступило с утверждением, что "Россия не ответила на вопросы, официально направленные 45 государствами - участниками в соответствии со статьей IX ОЗХО относительно попытки убийства Навального с помощью химического оружия". Госдепартамент призвал РФ ответить на эти вопросы.

Напомним, в августе прошлого года Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в остром состоянии, затем его перевезли в Германию, он долго находился в коме. Российские эксперты в анализах основателя ФБК следов отравляющих веществ не нашли, их немецкие и французские коллеги заявили о наличии следов отравления.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Германия и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) игнорируют запросы российской стороны о предоставлении материалов по состоянию Навального и его анализы, в которых, якобы, выявлены следы яда "Новичок".

Теги: Навальный, оппозиция ОЗХО



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