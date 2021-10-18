Бастрыкин поручил завести дело против тюменца, преследовавшего школьников

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело в отношении жителя Тюмени после видео, на котором видно, как злоумышленник с ножом преследует двух школьников.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК РФ по региону Александру Кублякову завести дело по факту угроз применения насилия, высказанных мужчиной в адрес школьников.

На записи видно, как вооруженный ножом мужчина сначала идет, а потом бежит по тротуару вслед за подростками. Инцидент произошел на улице Голышева. Мужчину задержали.