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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
нож убийство криминал (2010) | Фото:focus.ua

На тюменца, угрожавшего подросткам ножом, завели дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего тюменца, который вооружившись и размахивая ножом, высказывал угрозы убийством в адрес несовершеннолетнего и 19-летнего молодого человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Инцидент произошел 13 октября, во дворе дома по ул. Голышева.

"В настоящее время следователями СКР проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы и потерпевшие. Будет тщательным образом проверена информация о привлечении ранее подозреваемого к уголовной ответственности за совершение иных преступлений. Также в рамках возбужденного уголовного дела следствие намерено проверить и дать правовую оценку действия (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в сообщении.

Напомним, поручение возбудить уголовное дело отдал глава СКР Александр Бастрыкин. Ход расследования находится на его личном контроле.

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На тюменца, угрожавшего подросткам ножом, завели дело

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Теги: нож, мужчина, школьники



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